شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تؤكد انتظام امتحانات الدراسات العليا وتطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، انتظام امتحانات طلاب الدراسات العليا على مستوى كليات الجامعة المختلفة وذلك بالتزامن مع عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب البكالوريس والليسانس، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه لا يوجد جدول زمنى محدد لانهاء امتحانات طلاب الدراسات العليا، خاصة وأن الامتحانات تختلف من كلية لكلية آخرى، ولكن تجرى الاختبارات على مستوى جميع كليات الجامعة بانتظام وهدوء تام.

وتابع الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن هناك انتظاما وهدوءا فى امتحانات كليات جامعة القاهرة بالنسبة لطلاب البكالوريس والليسانس ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، إضافة إلى توزيع الطلاب على فترات زمنية مختلفة وذلك لاجراء التعقيم الدورى لقاعات الامتحانات للوقاية من الفيروس.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.