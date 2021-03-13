شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر تقييم المتخلفين عن امتحانات الفصل الأول بسؤال خاص فى اختبار مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد الأزهرية، ومع بدايته اتخذ الأزهر عدة قرارات تنظم شكل الامتحانات المرحلة القادمة، حيث قرر قطاع المعاهد الأزهرية أن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان ( شهر مايو ) لكل مادة، و على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة ( مارس / أبريل / مايو )، و تکلیف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة .

ويتم رصد درجات امتحانات الأشهر الثلاثة بمعرفة كنترول المعهد على البرنامج المعد لذلك من قبل قطاع المعاهد الأزهرية على أن يحتسب متوسط درجة الأشهر الثلاثة كدرجة للطالب في كل مادة تلقائيا من خلال البرنامج ، وبالنسبة للشهادتين ( الابتدائية و الإعدادية ) يتم تجميع أوراق امتحانات الأشهر الثلاثة بكنترول المعهد وتسليمها لكنترول الشهادتين ( الابتدائية والإعدادية ) في نهاية شهر مايو لإعمال شئونه.

وبالنسبة لطالب المرحلة الثانوية الأزهرية الذي لم يحقق ربع الدرجة في أي مادة بالفصل الدراسي الأول أن يجيب عن (سؤال المتخلفين) مع امتحان شهر مايو، و في جميع الأحوال في حالة تخلف الطالب عن حضور الفصل الدراسي الأول وتقييم الأشهر الثلاثة ( مارس أبريل مايو ) يمكن من أداء امتحان الدور الثاني.

كما شدد القطاع على أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستعقد ورقياً بالمعاهد الأزهرية.