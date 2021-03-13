شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر تقييم المتخلفين عن امتحانات الفصل الأول بسؤال خاص فى اختبار مايو والان مع تفاصيل الخبر
ويتم رصد درجات امتحانات الأشهر الثلاثة بمعرفة كنترول المعهد على البرنامج المعد لذلك من قبل قطاع المعاهد الأزهرية على أن يحتسب متوسط درجة الأشهر الثلاثة كدرجة للطالب في كل مادة تلقائيا من خلال البرنامج ، وبالنسبة للشهادتين ( الابتدائية و الإعدادية ) يتم تجميع أوراق امتحانات الأشهر الثلاثة بكنترول المعهد وتسليمها لكنترول الشهادتين ( الابتدائية والإعدادية ) في نهاية شهر مايو لإعمال شئونه.
وبالنسبة لطالب المرحلة الثانوية الأزهرية الذي لم يحقق ربع الدرجة في أي مادة بالفصل الدراسي الأول أن يجيب عن (سؤال المتخلفين) مع امتحان شهر مايو، و في جميع الأحوال في حالة تخلف الطالب عن حضور الفصل الدراسي الأول وتقييم الأشهر الثلاثة ( مارس أبريل مايو ) يمكن من أداء امتحان الدور الثاني.
كما شدد القطاع على أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستعقد ورقياً بالمعاهد الأزهرية.