شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الـ88.. معرض زهور الربيع يفتح أبوابه اليوم أمام الجمهور بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، على مساحة 14 فدانا إجمالى مساحة المعرض .

ويعد المعرض السنوى الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، حيث يعود تاريخ المعرض إلى عهد السلطان حسين عام 1914، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

ويبلغ عدد العارضين في المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض وشركة من العاملين في مجالات اللاندسكيب، وزهور الزينة، والقطف، والصبارات النادرة، ومنتجات التصنيع الغذائي.

يذكر أن حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة حوالي 28 فدانا، وتم إنشاؤها عام 1875 م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

وتشمل الحديقة 7 أقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر، كذلك قسم تبادل البذور، والذي يشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية، كذلك بها قسم الرسم والتصميم، والذي بختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق سواء المنزلية أو للهيئات، فضلا عن حديقة النباتات الصبارية والعصارية على مساحة 1.5 فدان تحتوي على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتى تم جمعها من أنحاء العالم.

ويوجد فى حديقة الأورمان البركة المائية المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد، البالغ مساحتها 2 فدان تضم العديد من سلالات الورود المختلفة ، كذلك الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم فى إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.