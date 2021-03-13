شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي ليبي : التواجد الأجنبي أهم التحديات أمام حكومة «الدبيبة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، إن الحكومة الليبية تشكلت من رحم مخاض عسير حدث في سنوات، والنجاح الذي ينسب لها أن تجاوزت العقبات على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة نتيجة حوار ومفاوضات شاقة، وليس الحراك الشعبي أو الانتخابات.

وأضاف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن الحكومة الليبية بقيادة عبد الحميد دبيبة، جمعت كل ألوان الطيف، لأنها حكومة بها الإسلام السياسي والمنتمين للنظام السابق.

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية هي أولوية المواطن الليبي، موضحا أن هناك تحديات أمام الحكومة الجديدة أهمها التواجد الأجنبي.