شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي عن الأنيميا : هناك أنواع بلا أعراض ولا ترتبط بنسبة الهيموجلوبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن التحليلات الطبية التي يتم إجراؤها تكون حسب شكوى المريض، ولكن هناك 5 تحليلات روتينية يتم إجراؤها في كل الحالات، هي وظائف الغدة الدرقية، والسكر، وظائف الكلى، وصورة الدم، والكوليسترول.

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال برنامج «وقل رب زدني علما» على قناة «صدى البلد» أن مرض السكري قد يكون بلا أعراض، والكوليسترول يأتي بلا أعراض.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن الأنيميا غير الحادة تصيب الإنسان ولا يصاحبها أعراض.

وأردف أن أعراض الأنيميا لا تعتمد على نسبة الهيموجلوبين، وقد يكون الهيموجلوبين 5 جرامات، والشخص لا يشكو من أعراض، موضحًا أن الإصابة بالأنيميا تعتمد على سرعة نزول الهيموجلوبين .