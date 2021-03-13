شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني رسميا والحضور اختياري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميا في 12 محافظة وفي مدارس الكنيسة المصرية، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتنتظم الدراسة السبت في مدارس «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات،

فيما تبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب والمعلمين وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لجداول الحضور المقررة من الفصل الدراسي الأول علي أن يترك قرار حضور الطلاب بالمدارس وفقا لرغبة أولياء الأمور تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،انتهاء استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، واتخاذ كافة الإجراءات لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى أن العام الدراسى استثنائى بسب جائحة كورونا، وأن الوزارة استعدت بكل الإجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين، وطريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.