شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق التصدي لمخالفات البناء والتعدي على املاك الدولة والأراضى الزراعية بقري ومدينة بدسوق، وتم التصدي لحالة تعدي على الأرض الزراعية بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة ٣٠م٢ بقرية كنيسة الصرادوسى، وذلك استمرارا للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك بحضور كلا محمد جميل، نائب رئيس المدينة لشىون القرى ورئيس قرية كنيسة الصرادوسي وفريق العمل المعاون له وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف.

ومن ناحيته اعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ أنه لن يسمح بأي تعدي بالبناء على الارض الزراعية وأملاك الدوله،وشدد على رؤساء الوحدات المحليه بالتعامل بمنتهي الحسم وحذر من التقاعس في الازاله الفوريه من المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدي ايا كان نفوذه.