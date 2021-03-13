شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر: «عقوبة التدخين مؤجلة.. والمدخن عايز الضرب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن عقوبة التدخين مؤجلة قائلا: «المدخن عايز الضرب بيعمل مصائب هو لا يعرفها».

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال برنامج «وقل رب زدني علما» على قناة « صدى البلد» أن عقوبة التدخين عقوبة مؤجلة يشعر بها الإنسان عندما يتقدم في العُمر.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن التدخين ليس له علاقة «بالرجولة أو بالشياكة كما كان في السابق»، موضحا أن الشخص المدخن لديه نقص في الأكسجين.