شكرا لقرائتكم خبر عن «علاقة عكسية».. تعرف على أسباب انخفاض أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعد انتعاش عائدات سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي DXY مما ضغط على أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتتذبذب الأسعار حول 1700 دولار للأونصة، وقد بدأ التراجع في الأسعار بعد أن وقع الرئيس جو بايدن يوم الخميس على حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب قد انخفض إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 1676.10 دولار يوم الإثنين الماضي ثم ارتفع وبعدها عاد للإنخفاض .

وقد عادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتفاع بعد تمرير حزمة التحفيز الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام، مما أدى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما الدولار انتعش من أدنى مستوى له في أسبوع واحد.

ويشير الخبراء إلى أن الذهب يتأثر بقوة أو ضعف الدولار الأمريكي بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح، ولكن هذه العلاقة تتأثر حاليا بتطورات فيروس كورونا وشهية المخاطرة في الأسواق. ولكن بشكل عام كان السبب الرئيسي لهبوط الذهب حتى الآن هو ارتفاع الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وقد تأثر الذهب أيضا في ظل التوقعات بإستمرار إيجابية البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة، مما قد يستمر في دعم الدولار الأمريكي على حساب أسعار الذهب.

ودعمت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأخيرة حول لقاح كورونا والتى أشار فيها إلى امكانية حصول كل مواطن في الولايات المتحدة على لقاح كورونا مع حلول مايو القادم، التفاؤل بالأسواق فيما استمر في الضغط على الذهب للإنخفاض .

و كشف تقرير التزام المتاجرين COT الصادر عن هيئة المتاجرة على السلع والعقود الآجلة CFTC يوم الجمعة الماضية عن انخفاض التمركزات الشرائية على الذهب خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء 2 مارس. وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقا لتقرير التزام المتاجرين COT فإن كبار المضاربين وصناديق التحوط قد سجلوا حجم تمركزات شرائية على الذهب للأغراض غير التجارية تقدر بنحو 189،638 عقدا في مقابل تسجيل حوالي 215,733 عقدا خلال الأسبوع الأسبق المنتهي في 23 فبراير الماضي. ويظهر من خلال مؤشر قوة كبار المضاربين غير التجاريين مقارنة بالثلاث سنوات الماضية أن الاتجاه في الوقت الحالي إلى الشراء بنسبة تصل إلى 58%.

هذا ويترقب المستثمرون وأسعار الذهب الآن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل لمعرفة اتجاه سياسته النقدية المقبلة.