شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تواصل امتحانات الترم الأول وسط إجراءات وقائية للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر
وتجرى الامتحانات فى جامعة حلوان، بكليات الاقتصاد المنزلى، والتجارة، والتربية والفنون التطبيقية، والحاسبات، ومعهد التمريض، وكلية التمريض، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتربية الموسيقية ، والسياحة والفنادق، والصيدلة والتعليم الصناعى، والفنون الجميلة، وهندسة المطرية، وهندسة حلوان، والتربية الفنية، وحقوق ، وتجارة وريادة الأعمال بالزمالك.
وفى نفس السياق، انطلقت أعمال الكنترول بالجامعات على مستوى الكليات، وذلك لانتهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطلاب بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للجامعات.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.