شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية ملك اسماعيل فقدنا قامة إعلامية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة ملك اسماعيل التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين فقدنا قامة اعلامية كبيرة واحد رموز الاعلام المصري حيث انها من الرعيل الأول للتلفزيون المصري وكانت لها بصمات واضحة على مدار 30 عاما عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان.