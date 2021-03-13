شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد مصر.. مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى الإبقاء على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام ‏المالى الجارى2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام ‏نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى الجارى ليبلغ نحو 2.8% و‏5.3% على التوالى.

وجاء ذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من أعباء على مختلف اقتصاديات العالم، حيث أكدت أغلب المؤسسات العالمية على أن الأزمة الحالية هى الأشد من بين ‏الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولى.

ونرصد أبرز المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى، وفق ما أعلنته الحكومة خلال اجتماعها.

- تمكنت قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، فى تحقيق معدلات إيجابية

- تراجع ‏الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس

- معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020/2021

- تراجع معدل التضخم، والمقرر أن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجارى.‏

- ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات ‏PMI‏ لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر إبريل الماضى فى ذروة جائحة "كورونا".

-زيادة ‏الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات

- 86% ‏من الشركات متفائلة بوضعها فى التجارة الدولية بالسنوات المقبلة

-83% من الشركات تتوقع العودة إلى ‏مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" .

-وصلت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي لـ102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

-انخفاض سعر الصرف منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير ‏‏2021.

- ارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.‏