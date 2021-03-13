شكرا لقرائتكم خبر عن حوار الأديان والثقافات ينطلق اليوم بمشاركة 35 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فى القاهرة اليوم السبت ولمدة يومين، المؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بمشاركة أكثر من 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.

وتتلخص أعمال المؤتمر فى 6 محاور هى :"مفهوم الحوار وغاياته، عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، الحوار والمشترك الإنساني، الحوار واحترام خصوصية الآخر، أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، عوامل نجاح الحوار".

ومن بين الدول المشاركة فى المؤتمر:"المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، جمهورية كينيا، جمهورية مالي، جمهورية رواندا، الجمهورية الفرنسية، هولندا، سويسرا، روسيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، الجمهورية البرتغالية، الجمهورية البولندية، جمهورية تترستان، جمهورية داغستان، جمهورية رومانيا، جمهورية ألبانيا، جمهورية الشيشان، مملكة النرويج، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، جمهورية البرازيل الاتحادية، الولايات المتحدة المكسيكية".