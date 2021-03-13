شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل والأسرة من الحوادث التى تنتج عن الكهرباء وهى:

1-عدم تمرير تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب فى نشوب حريق.

2-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3-ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

3-تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية

4ـ تبديل المقابس الجدارية التالفة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).