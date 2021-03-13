شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وشبورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس من السبت 13 مارس إلى الخميس 18 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 13 مارس إلى الخميس 18 مارس 2021 حيث جاءت كما يلي :

- حالة الطقس السبت 13 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- حالة الطقس الأحد 14 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- حالة الطقس الإثنين 15 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

- حالة الطقس الثلاثاء 16 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- حالة الطقس الاربعاء 17 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- حالة الطقس الخميس 18 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- حالة الطقس من السبت 13 مارس إلى الخميس 18 مارس 2021