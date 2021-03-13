شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة : عندي 5 أولاد بعضهم صوتهم حلو ولكنهم بعيدين عن صوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة ان لديه خمسة اولاد بنتين و3 صبيان ، وكريم ورامى متجوزين ومخلفين .

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ،ان بعض اولاده صوتهم حلو ولكنهم بعيدين عن صوته ومنهم رامى وكريم .

واشار عبد الباسط حمودة ان الاغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تموت ولها محبيها بالملايين .

واضاف أن رحلة كفاحه كبيرة ومؤثرة وبها العديد من القصص والحكايات ، واتعلمت فى الشارع ولم اتعلم فى معهد وتعبت كثيرا حتى أصل الى الناس .

وأضاف نجم الغناء الشعبى ان هناك مبدعون رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود وكانوا يقدمون أغاني رائعة بتاخد وقت فى التحضير للأغنية

واشار ان معظم الناس حالتهم مختلفة بين السعادة والشجن وأنا حريص على غناء كل الألوان حتى أصل الى الناس