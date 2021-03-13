شكرا لقرائتكم خبر عن ملك اسماعيل .. أحد رواد الرعيل الثاني وأشهر برامجها «سلوكليات» و«علي الطريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر ملك إسماعيل واحدة من الرعيل الثاني من مذيعات التليفزيون المصرى، في عصره الذهبي، تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى على مدار أكثر من 30 عاماً، بدأت عملها كمذيعة ربط وارتبط اسمها بعدد من البرامج وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، كما يُنسب لها أنها كانت من أوائل المذيعات اللائى نزلن بكاميرات التليفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية، و‏تعتبر من الجيل الثانى في التليفزيون المصرى.

وتولّت الراحلة العديد من المناصب، منذ تخرجها في كلية آداب قسم صحافة وعملها في التليفزيون مع الاعلامية القديرة همت مصطفى في القناه الأولى، ثم تدريبها مع الاعلامية القديرة أمانى ناشد في برامجها،وكان أول برامج الاعلامية الراحلة هو «لقاء كل يوم»، تتولى تقديمه مع عدد من مذيعات التليفزيون، تخصصت حينها في فقرات الشارع.

‏جاء برنامج «فى دائرة الضوء» بمثابة شهادة ميلاد حقيقية للإعلامية الراحلة، وشهد عدد من الحوارات مع عدد من المشاهير حينها، مثل الأديب يوسف السباعي، وبقدر اعتزاز الراحلة بحواراتها الاعلامية مع كبار المثقفين والادباء إلا انها تعتز ايضا بعملها مذيعة ربط، تصفها بأنها أهم فترات حياتها، وأنها كانت مصدر قوة بالنسبة لها في العمل الإعلامي.

وكان برنامج «علي الطريق» من أبرز محطاتها في البرامج، خاصة أنه كان مرتبطا بالمواطنين في الشارع، وعلي غراره جاء برنامجها الأشهر «سلوكيات»، الذي استمرت في تقديمه حتي نهاية عملها في التليفزيون، وأعدت فيه عدد كبير من الحلقات التي تمس قطاعات مختلفة من المواطنين.