شكرا لقرائتكم خبر عن رحله سعيدة.. بمسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث علي التوالي اقيم علي مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ العرض المسرحى (رحلة سعيدة) تأليف : محمد الصواف وديكور وملابس : وليد جابر، وإضاءة : إبراهيم الفرن

وإستعراضات : سمير نصري وموسيقى وألحان : محمد شحاته

ومخرج منفذ : إبراهيم أحمد، وتصميم بوستر إهداء : محمد جمال الخشاب ، وإخراج : محمد مرسي.

وقد شهد العرض عدد كبير من المشاهدين واشادوا به وتخلله العديد من التعليقات من المشاهدين تعبيرا عن إعجابهم بالعرض المسرحي الكبير.

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده

رحله سعيده