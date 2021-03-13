شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة : حمو بيكا بياكل عيش.. و أحمد سعد مستقبل الأغنية الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نجم الغناء الشعبى عبدالباسط حمودة ان الاغنية الشعبية موجودة ولم تمت ومن الاصوات الرائعة في الوقت الحالى أحمد سعد وطارق الشيخ واحمد شيبه وبعتبر طارق الشيخ ابنى امتداد لى .

وعن الصلح بين هانى شاكر وحمو بيكا قال عبدالباسط حمودة ان حمو بيكا بياكل عيش وهو بيقول كده والفنان الكبير هانى شاكر قيمة وقامة .

و وجه نجم الغناء الشعبى عبدالباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، نصيحة للمطربين الشباب بانهم لازم يحبوا بعض وان اغانى المهرجانات حالة وهوجة وموجة، وان الكلمة الحلوة بتعلق مع الناس، وان هانى شاكر مبدع وفنان كبير واحمد سعد هو مستقبل الاغنية الشعبية ودويتو ناجح بينهم «يا بخته»