شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يكشف قرابته بـ توفيق الدقن: إحنا من شارع واحد في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نجم الغناء الشعبى عبدالباسط حمودة أنا من محافظة المنوفية مركز شبين الكوم بركة السبع، والشارع بتاعنا كله من عائلة توفيق الدقن، وانا جدى سيد الدقن وامى ايضا من عائلة الدقن.

واضاف نجم الغناء الشعبى عبدالباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، ان الفنان الكبير توفيق الدقن من الشارع بتاعنا والمدافن بتاعتنا وبتاعة عائلة الدقن واحدة ومن هنا قلت إن توفيق الدقن خالى طبقا لأننا نعيش واتولدنا في مكان واحد ومش شرط إنه خالى في الحقيقة.

وتابع انا قلت خالى لاننا من بلد واحدة وهذا هو قصدى، وان القضية التي تم رفعها عليا بسبب هذا الامر من ابن توفيق الدقن الاستاذ ماضى الدقن بسبب ذلك، والاستاذ ماضي طيب جداً، واحنا اخوات، وهذا هو قصدى ونفى ان توفيق الدقن خاله ولكننا من بلد واحدة .