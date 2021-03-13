شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب تحت عجلات قطار بقرية الحلة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب مصرعه تحت عجلات القطار بمزلقان قرية الحلة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أثناء عبوره المزلقان، وتصادف مرور القطار.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى «حسن.م.ا» 21 سنة مقيم بقرية الحلة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إسنا التخصصى.

وعلى الفور انتقل لمكان الحادث كل من إبراهيم عبده نصير رئيس مدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبدالمحسن رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد محمد الجمل معاون مباحث المركز، والنقيب معتز الجبلاوي، والملازم أول محمد الحطايبي، والملازم، محمود عبدالصبور.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.