شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تجميل مصيف بلطيم استعداداً لأعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، أعمال نظافة، وحملة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتنسيق مع قسم الكهرباء والمرافق والصيانة بالمدينة، بإشراف العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لرفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة، لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعداداً لصيف «٢٠٢١» واستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

قال العميد هانى محمد عبدالقوى ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم اليوم الجمعة، صيانة وإنارة طريق الفنار بداية من مدخل الشيخ مبارك القديم وطريق المعسكرات بالفنار ،واستكمال الأعمال حتى نهاية طريق الفيروز بالمصيف،كما تم صيانة كافة الأعمدة والكشافات بمنطقة الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل ،وجارى استكمال جميع شوارع المدينة بكشافات الليد في المرحلة المقبلة ،وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة ،حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم ،أنه تابع حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة ،والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ،ونظافة الطريق الدولى الساحلى ،ومداخل ومخارج المدينة ،وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وقص النجيل بالحدائق العامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية ،ورفع كفاءة الشوارع والطرق العامة ،ورفع جميع التجمعات الناتجة عن نظافة الحشائش الضارة وقص الأشجار وتهذيب النخيل والنجيل ،وكنس الأتربة والطرق،وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم