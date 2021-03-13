شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 600 من أهالى قرى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن اعمال مبادرة «عنيك في عنينا» تضمنت توقيع الكشف على عيون 600 من أهالي الجنوب وتقديم العلاج وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية والنظارات الطبية استعدادا للتنفيذ بالمجان.

أوضح المحافظ أن فعاليات القافلة التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهدت فحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة، بحضور ممثلي منظومة التأمين الصحي الشامل لسرعة اتخاذ كافة القرارت الخاصة بعلاج حالات التأمين الصحي الشامل وكذلك مديرية الشؤون الصحية.

ووجه المحافظ الشكر لكل من ساهم بالمبادرة في قرى جنوب بورسعيد، والتى تأتى تماشيا مع الطفرة المقدمة في الخدمات الطبية التي تشهدها بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أهمية المبادرة لأهالى قرى جنوب بورسعيد والتى ساهمت في توفير خدمة طبية مميزة لمواطنى الجنوب خلال فترة وجيزة .

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة صناع الخير، نظمت قافلة طبية موسعة للكشف على العيون استهدفت الأهالي بقري أم خلف والرضوان حي جنوب بورسعيد.