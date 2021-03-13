شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس السبت .. تعرف على الأسباب ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من حال الطقس غدا السبت، الموافق 13 مارس 2020، ومن التقلبات الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة، عن اليوم الجمعة، ويكون الطقس مائل للبرودة إلى لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، والوجه البحرى، ومائل للبرودة إلى معتدل على المناطق الداخلية من الشمال، ومعتدل القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

بينما يكون الطقس مائل للحرارة للحرارة بأقصى الجنوب، وبارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

ونوهت الهيئة إلى وجود تقلبات في الطقس بين النهار والليل وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس وأكدت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية.

كما حذرت السائقين على الطرق السريعة والزراعية من ترك مسافة والالتزام السرعة المقررة لانتشار السحب والشبورة المائية .

حيث تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، بينما تظهر السحب المرتفعة على مناطق من وسط وجنوب الجمهورية، وتظهر الشبورة المائية على جميع الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وجميع الطرق الزراعية.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة، يزداد نشاطها على ساحل البحر الأحمر والخليجين.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على جميع مدن وعواصم المحافظات :

الصغرى / العظمى

القاهرة 22/11

الإسكندرية 19/11

مرسى مطروح 17/11

دمياط 18/12

بورسعيد 17/14

العريش 18/10

المنصورة 21/9

كفر الشيخ 21/9

دمنهور 21/8

طنطا 22/10

شبين الكوم 23/10

الزقازيق 23/10

العاشر من رمضان 23/9

الإسماعيلية 22/9

السويس 22/11

الفيوم 23/12

بني سويف 23/12

المنيا 25/11

أسيوط 26/10

سوهاج 27/12

قنا 30/12

الأقصر 29/12

أسوان 30/14

شرم الشيخ 27/18

الغردقة 26/14

حلايب 30/21

الخارجة 27/12

سيوة 23/11

نخل 20/3

سانت كاترين 19/4