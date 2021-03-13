شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإخوان .. علاء مبارك يوجه رسالة قاسية لـ إبراهيم عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الإعلامي إبراهيم عيسي وبعض الإعلاميين، وكتب معلقا على تغريدة لأحد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر: شيء مؤسف فقدوا كثيرا من الاحترام، ردا على ما كتبه صاحب التغريدة منتقدا إبراهيم عيسى في حديثه عن جماعة الإخوان .

نشر صاحب الحساب تصريحا لـ إبراهيم عيسى يقول فيه: الإخوان تسللوا للمجتمع المصري بسبب ضحالة الثقافة. وكتب تغريدة نصها «‏طلب شخصي من كل الإعلاميين، يا ريت كل واحد قبل ما يطلع يقول كلام أنا عايزه يراجع كلمة كلمة من اللي قالها في تاريخه علشان بس منضطرش نحرجه، أمال لو مكنتش فاتح جريدة الدستور عالبحري للإخوان من زمان علشان تنشر أفكارها وبرامجها كنت قلت إيه سعادتك». ليغلق علاء مبارك قائلا «شيء مؤسف فقدوا كثيرا من الاحترام».