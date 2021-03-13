شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..تكليفات رئاسية للحكومة لرصد احتياجات قاطنى قرى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التضامن تقرر صرف 30 ألف لذوي المتوفين و15 ألف للمصاب بحريق مصنع العبور

هيئة الدواء تجيب على 7 أسئلة شائعة حول لقاحات كورونا.. اعرف التفاصيل

الحكومة: تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى مبادرة حياة كريمة

السكة الحديد تستقبل 13 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية قادمة من روسيا غدا

لحظة تفجير عقار فيصل المحترق لحماية المباني المجاورة.. فيديو

وزير الرى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للمياه

مصر والسودان: تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى ورفع القدرات لـ240 ميجاوات الصيف القادم

التعليم العالى: إطلاق الإصدار الـ8 لتقرير اليونسكو عن أنشطة اللجان الوطنية 2020

‎التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

السكة الحديد: الانتهاء من تطوير كافة عربات القطارات نهاية العام الجارى

البيئة: البلاستيك يحتاج حوالى 1000 سنة للتحلل فى التربة

القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" للعاملين بالخارج