شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. إزاى تستخرج تصريح العمل عن طريق الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على بعض الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، ومن الخدمات التى أطلقتها حديثا خدمة تمكن المواطن من الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتصاريح العمل عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية).

ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

واستطاعت وزارة الداخلية مؤخرا من خلال اهتمامها بتقديم الخدمات إلكترونيا إتاحة استخراج العديد من الأوراق الرسمية عبر التطبيقات الإلكترونية المتواجدة على الهواتف الذكية وموقع الوزارة فيما يعد تطويرا يسهل على المواطنين قضاء مصالحهم.

ويستطيع المواطن استخراج تصاريح العمل من خلال عدة خطوات:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت

- الدخول على خدمة تصاريح العمل

- اختيار الخدمة المطلوبة

- تسجيل البيانات

- اختيار طريقة الدفع الإلكترونى

- توصيل الأوراق لمنزل المواطن عبر البريد