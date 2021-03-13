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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للقاح كورونا أن ينقل الفيروس بدلا عن الوقاية؟ .. التعليم العالى تحيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصحفة الرسمية لوزارة التعليم العالى، على موقع التواصل الاجتماعى منذ قليل، انفوجراف يتضمن الإجابة العلمية للأسئلة المتداولة حول لقاح كورونا المستجد .
ما أهمية اللقاح ؟
يمكن أن يساعد أخذ لقاح كوفيد19- على حمايتك من الأمراض، حيث يدفع الجسم المقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة ، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة للإصابة بكوفيد 19 ، وقد يحميك لقاح كوفيد 19- من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة به في حال أخذ اللقاح ، وسيسمح برفض عمليات الحظر تدريجيا .
كيف تعمل اللقاحات ؟
تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجزاء موهنة أو معطلة من كائن حي معين ( مستضد تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم ، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولى ( الشريط الوراثي ) لإنتاج المستضدات .
- عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث : يتذكر المرض وكيفية مكافحته.
- يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم .
- ينتج الأجسام المضادة ( بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض ) .
هل يمكن للقاح كوفيد 19 أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب بالإصابة بالفيروس بدلا عن الوقاية لاحتوائه على جزء من الفيروس ؟
- غير صحيح فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين اللقاح بفيروس كورونا .
- سيستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على اللقاح ؛ لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد 19 قبل التطعيم أو بعده مباشرة .