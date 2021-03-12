شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طاهر يهاجم محافظ سوهاج بسبب «أسوار النيل»: «بعد ما جاب طوب هينزل بورق حائط » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الكاتب عمر طاهر صورا لكورنيش محافظة سوهاج، حول فيلم المحافظ ببناء أسوار عليا تحرم للمواطنين من مشاهدة كورنيش النيل على صفحته الشخصية بالموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتحت هاشتاج «فضيحة _في _سوهاج» قال طاهر: «الناس عمالة تضرب كف بكف وتحكي فيها بقالها أسبوع»، وأضاف: «محافظ سوهاج قرر تأميم كورنيش النيل وزي ما هتشوف في الصور جاب طوب أحمر وبيبني حيطة بطول الكورنيش على حدود الرصيف».

وبأسلوب ساخر تابع: «بعد ما ينزل بورق الحائط هيبقى السور ده اللي مدي وشه لأهل سوهاج، وضهر محلات وشها للنيل».

وأكد أنه «في الوقت اللي الناس فيه فرحانة بمحافظ إسكندرية اللي نزل شال- اللي يقدر عليه يعني- من النقط اللي بتمنع رؤية البحر.. جه محافظ سوهاج نازل بالطوب الأحمر والمحارة واستئصل الكورنيش من بابه».