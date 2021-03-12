شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات السيسي .. زيادة طلبات الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في العمل القضائي بالنيابة العامة ومجلس الدولة، الأمل لدي الآلاف من خريجات الكليات القانونية في قبولهن بالوظائف القضائية بهاتين الجهتين.

تزامنت دعوة الرئيس السيسي التي وجهها لمجلس الدولة والنيابة العامة مع فتح باب التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة ٢٠٢٠.

علمت «المصري اليوم» أن عدد الطلبات التي تلقاها مجلس الدولة حتي الآن لشغل الوظيفة القضائية من الخريجات الإناث زادت بنسبة ملحوظة عن السنوات السابقة بعد توجيهات السيسي، حيث كانت الأمانة العامة للمجلس تتلقي سنويا طلبات من خريجات ويتم تجاهلها وعدم الالتفات إليها نظرا لعدم اعتداد المجلس بتعيين المرأة قاضية به، وهو ما كانت وافقت عليه الجمعية العمومية لقضاته قبل عدة سنوات وأصبح معمولا به على خلاف الهيئات القضائية الأخري.

أضافت المصادر، أن طلبات «الخريجات» زادت في الأيام الخمسة الأخيرة تحديدا بعد تصريحات الرئيس السيسي رغم بدء تلقي طلبات التعيين منذ ٢٥ فبراير الماضي، والمقرر لها أن تنتهي ٢٠ مارس الجاري.