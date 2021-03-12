شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل ينعى الإعلامية ملك إسماعيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، التي تعد من رواد التليفزيون المصرى، حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى الذي تخطى الثلاثين عاما، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن الإعلامية القديرة توفيت مساء اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.