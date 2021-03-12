شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: لا ندية بين الرجل والمرأة إلا في المنافسة على الخير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي صل الله عليه وسلم، لم ينظر طوال حياته نظرة سلبية للمرأة، موضحا أن النبي عبر عن التكريم والتعظيم والتبجيل للمرأة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تكاملًا بين الرجل والمرأة، يؤخذنا صوب الصلاح.

ولفت مفتي الديار المصرية، إلى أن عندما تختل العلاقة بين الرجل والمرأة، وتوجد فكرة التباعد فإن هناك خللًا يحدث في المجتمع، موضحًا أن المرأة معززة ومكرمة في منظور الرجل.

وأكد المفتي، أن وصية النبي بالنساء خيرا هي تكليف شرعي، ووصية سارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مؤكدا أنه لا توجد ندية بين الرجل والمرأة إلا في مجال التنافس في الخير.