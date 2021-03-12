شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسامته من البابا.. تدابير واستعدادت لحفل تجليس واستقبال أسقف المنيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على قدم وساق تجري استعدادات وتدابير لاستقبال وفود من مطارنة واساقفة الصعيد والاديرة، خاصة مجمعي رهبان دير البراموس ودير الانبا صموئيل المعترف، وذلك للمشاركة وحضور حفل تجليس نيافة الانبا مكاريوس، أسقف ايبارشية المنيا وتوابعها، مساء السبت بمقر كنيسة الأمير تادرس، بوسط مدينة المني.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الاسبوع الماضي.

ومن جانبها كثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الامن، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الإحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة المنيا، تجنبا الازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات .