شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحمود الخطيب يغادران الأقصر للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بصحبة الكابتن، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مطار الأقصر الدولى، في الرحلة المتجهة للقاهرة في تمام الثامنة مساء، وكان في صحبتهما النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وخضعوا جميعا لقياس درجات الحرارة بالكواشف الحرارية فور دخولهم المطار.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد مساء أمس افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر وسط حضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

تواجد خلال حفل الافتتاح المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى، وعدد من نجوم الرياضة المصرية ونجوم النادي الأهلي.

كان وزير الشباب والرياضة قضى، الخميس والجمعة في جولات تفقدية لمراكز الشباب بمدن المحافظة وتفقد صالة الرماية ومشروع البطل الأوليمبي موضحا دعم مراكز شباب الأقصر بعدد ٧٩ ملعبا ما ببن خماسي وقانونى بتكلفة ٣٦ مليون جنيه.