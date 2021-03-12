شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع البطل الأوليمبي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفرالشيخ، بدأ بمراكز التدريب في «بيلا، دسوق، مطوبس»، اليوم الجمعة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على تدريبات اللاعبين المشاركين بالمشروع.

ويعد المشروعات أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وأضاف محروس، في بيان له، يستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال»، مؤكدا على دور المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى «الإدارة العامة للموهبة».

وأكد محروس، على قدرة وقوة اللاعبين المشاركين بالمشروع ومواهبهم الواعدة، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال أن التدريبات تتم من عدد من قيادات التنفيذية الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة، الدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

مشروع البطل الاولمبي بكفر الشيخ

مشروع البطل الاولمبي بكفر الشيخ

مشروع البطل الاولمبي بكفر الشيخ

مشروع البطل الاولمبي بكفر الشيخ