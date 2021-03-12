شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء تراث «الأراجوز» بـ«ثقافة القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتبنى الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة إنشاء مسارح لعرائس الطفل و«دمية الأراجوز» في كل موقع ثقافي، حيث تم تصنيع ٤ مسارح للعرائس لأربعة مواقع ثقافية، ويتم العرض في الأماكن والمواقع الثقافية والتفاعلية، وذلك لإحياء عناصر التراث والفرجة الشعبية من أجل الحفاظ عليها.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بثقافة الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من غرس السلوكيات، والقيم الإيجابية في نفوس الأطفال عن طريق ورش الحكى بمسرح الأراجوز وتحريك العرائس وغيرها من الأنشطة الثقافية الخاصة بالطفل، كما يعد الأراجوز من أهم الموروثات الشعبية المصرية التي تسكن وجدان الشعب أطفالا وكبارا، ويمثل عنصر جذب لكل من يستمع إلى صوته الرنان، كما أنه شريك في بعض أعمال الدراما المصرية ولاسيما الموجهة للأطفال، وقد ضمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» على قائمة صون التراث غير المادي «الأراجوز» من أجل الحفاظ على الموروثات الشعبية.

وأكدت مديرة عام فرع ثقافة القاهرة أن مسرح العرائس ودمية الأراجوز هي إحدى أهم وسائل نقل المعرفة للأطفال، فهو صانع البهجة والسعادة، كما أن فن الدمية «الأراجوز» يعد الثالث بقائمة صون التراث بمنظمة اليونسكو، وذلك بعد إدراج فن التحطيب والسيرة الهلالية.