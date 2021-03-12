شكرا لقرائتكم خبر عن «تحويشة العمر راحت بالديناميت».. «سماح» اشترت شقة قبل 23 يومًا من احتراق عقار فيصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 23 يومًا من احتراق «عقار فيصل»، اشترت سماح محمد، السيدة الأربعينية، شقة بالعقار «كانت تحويشة العمر اللي راحت»، على حد قولها «لكن النيران أتت عليها».

بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران العقار، صُدمت «سماح» اليوم الجمعة، وهي تشاهد تفجير العقار بـ«الديناميت» تنفيذًا للقرار الصادر بإزالته، تقول لـ«المصري اليوم»: «جئت بجري أشوف بعيني.. لم أصدق ما سمعت من الأمس عن الموعد المرتقب لإزالة العقار».

تطالب السيدة الأربعينية بتعويض يماثل تأثيث شقتها وتجهيزها التي التهمتها النيران عقب الحريق الذي نشب بالعقار لأكثر من 5 أيام، بعد أن التهمت النيران الأدوار السفلية التي كانت تحوي مصنعًا ومخزنًا للأحذية.

لكن «سماح» لا تعرف «مين هيعوضنا» بعدما قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن «سمير.ح» مالك العقار، هو الذي يعوضهم، وإن «الأخير» ماطل السكان، ورفض دفع تعويضات إلى الآن.. تنهار، وهي تقول: «حد يجيب لنا حقنا.. ليس لدي ما أقوله غير إني عاوزة حقي».

رصدت «المصري اليوم» نجاح عناصر الجيش في عملية نسف العقار المحترق، دون وقوع أي أخطاء، حتى سقط البرج المكون من 13 طابقًا ويضم 108 وحدات سكنية على مساحة نحو ألف متر.

وكان السقوط بشكلٍ رأسي، إذ سقطت كل كتلة خرسانية بشكلٍ متتابع. ولم ينتج عن التفجير للمبنى أي خسائر بشرية، أو تضرر الطريق الدائري الملاصق للعقار.