شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة المتبقية لتلقي طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة؟ تفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسبوع واحد فقط هو المدة الزمنية المتبقية في المهلة المحددة لتلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والتي أعلن المجلس أن بدايتها في ٢٥ فبراير الماضي ومقرر أن تنتهي يوم ٢٠ مارس الجاري.

ووفقا للقانون فهناك عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهي :

١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

٢- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع مجلس الدولة www.ecs.eg خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.

يذكر أن مجلس الدولة أعلن عن بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.

وكان مجلس الدولة قد حدد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات المعلن عنها على موقع مجلس الدولة واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم التسجيل، وأنه لن يتم الالتفات للطلبات السابقة على الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل