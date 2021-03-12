شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة ظهر غدا السبت بمسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات.

ويتقدم ”الخليج 365” بخالص العزاء الى أسرة الراحل ، داعية الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.