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"الصحة العالمية" تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، موافقة المنظمة على الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس .

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المنظمة مساء اليوم فى جنيف، إن اللقاح الذى يعطى بنظام الجرعة الواحدة سيصبح الرابع الذى يحصل على موافقة المنظمة وسيتم توزيعه عبر آلية "كوفاكس".

وأوضح حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، أن البيانات المتوفرة من الشركة المنتجة أظهرت أن اللقاح فعال للفئات العمرية الأكبر سنا، مشيرا إلى أن الموافقة جرت وفق نظام تقييم مختصر واستنادا إلى موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح .

وذكرت المنظمة أن لقاح "جونسون آند جونسون" يتطلب ظروف تخزين سهلة حيث يمكن حفظه عند درجة حرارة ما بين 2-8 مئوية مع وجود مدة صلاحية طويلة له تصل إلى عامين .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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