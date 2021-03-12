مشاهد من "تفجير برج الدائري"| مأساة سيدة منهارة.. والمحافظ: "التعويضات على المالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

وبدأت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة في رفع مخلفات هدم العقار المحترق، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

ورصد "الخليج 365" عدة مشاهد حول الواقعة..

البداية

أغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري بشكل كامل بالاتجاهين في محيط العقار المحترق، أثناء تفجيره، مع تنفيذ تحويلات مرورية وطرق بديلة للسيارات المارة بالمنطقة.

التفاصيل.. ("تعديلات وطرق بديلة".. غلق الطريق الدائري بمحيط "البرج المحترق")

التنفيذ

سقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بواسطة الديناميت بالنجاح.

شاهد.. فيديو لحظة تفجير "برج الدائري المحترق"

"تمت بنجاح"

رصدت عدسة الخليج 365 اللقطات الأولى لتفجير عقار الدائري المحترق قبل عملية التفجير، كما رصدت صورًا للبرج المنكوب قبل بدء عملية التفجير، وأكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن عملية تفجير برج الهرم القريب من الطريق الدائري، لم تؤثر على الطريق الدائري.

للتفاصيل.. (30 صورة ترصد.. هل تأثر الطريق الدائري بعد تفجير البرج المحترق؟)

التعويضات

قال أحمد راشد محافظ الجيزة -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن أجهزة المحافظة ستعمل على رفع مخلفات الهدم، لافتًا إلى أنه تم إخلاء العقارات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات للمالكين، وأن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأضاف راشد أن العقار الذي تم هدمه اليوم مخالف وسبق وصدر بحقه قرار إزالة، ولكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.

للتفاصيل.. (بعد تفجير برج الدائري.. محافظ الجيزة: صاحب العقار مسؤول عن التعويضات للمالكين)

تفجير الأحلام

إحدى ساكنات العقار المُزال، اشترت 3 شقق لها ولابنيها للعيش بجوار بعضهم، بعد أن عملت طوال حياتها لتوفير ثمن تلك الشقق، كانت حددت الـ15 من مارس الجاري لحفل زفاف ابنها، غير أن تنفيذ قرار الهدم بـ"الديناميت" اليوم غير مصير كل شيء، فلم يعد لها ولأولادها أي سكن.. ووقعت السيدة في حالة انهيار وبكاء شديدين خلال لحظة تفجير البرج المنكوب.

التفاصيل.. ("تفجير الأحلام".. كيف مر "الديناميت" على سكان البرج المنكوب؟)