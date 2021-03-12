شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع «حياة كريمة» بقرى الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة أعمال التطوير بعدد من قري المركز التي تشملها المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة».

واطمئن على سير العمل ومعدل الإنجاز بتوصيل شبكات الصرف الصحي بقري الرواد والخير والنماء وأبو هريرة والشيخ مرزوق، ووجه بإنشاء المنازل والمنشآت الخدمية بمناطق محددة متقاربة لتيسير توصيل المرافق والخدمات، كما أكد على تقديم التيسرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية.