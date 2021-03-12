شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يكشف كيفية الحصول على تمويل الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات أهمية كبيرة، وخاصة في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب وكذلك تعتبر أسرع وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» المذاع على فضائية الشمس، أن الجهاز قام بتصميم برنامج لتدريب الشباب على دراسة أفكار المشروعات وفحصها وتقييمها لتصبح قابلة للتطبيق وإقامة مشروعات من خلال متخصصين، وذلك من خلال برامج كيف تبدأ مشروعك، وكذلك يساعد الجهاز الشباب في الوصول إلى فكرة المشروع المناسبة لمن ليس لديه فكرة معينة.



وتابع: من خلال برنامج كيف تبدأ مشروعك يستطيع الشاب وضع خطة المشروع وطرق وآليات التنفيذ، وذلك خلال ٦ أيام فقط. وأوضح «عبدالملك» أن الجهاز يعتمد على نظام الشباك الواحد، لتوفير الوقت والجهد على الشاب المتقدم والتسهيل عليه بالابتعاد عن الروتين والبيروقراطية التي كانت تدفع البعض في أوقات سابقة إلى الابتعاد عن فكرة تأسيس مشروع خاص، مشيراً إلى أن هناك إهتمام من الدولة بالمشروعات الصناعية أكثر من غيرها .



وأشار إلى أن الجهاز يجري عملية متابعة فنية من خلال إداراته المتخصصة لضمان نجاح المشروعات، مضيفا أن الجهاز قام بتقديم تمويل يقدر بـ ٣١ مليار جنيه للمشروعات خلال الست سنوات الماضية لعدد ١.٤ مليون مشروع وفرت ٢ مليون فرصة عمل.



وحول الاقتصاد غير الرسمي، قال «عبدالملك» إنه لم يكن هناك قانون يحمي هذا النوع من الاقتصاد حتي ظهر قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، الذي ينظم عمل الاقتصاد غير الرسمي وعملية دفع الضرائب.



واختتم رئيس القطاع المركزي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأن الجهاز يقوم بالتنسيق مع كافة البنوك والجهات التي تقوم بتمويل ودعم المشروعات، وكذلك يقوم الجهاز بإقامة معارض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل دوري، وذلك كجزء من عملية التسويق ودعم جميع رواد الأعمال في كافة القطاعات.