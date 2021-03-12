شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: انطلاق تسجيل العمالة المصرية في الخارج للحفاظ على حقوقهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية ظهيرًا قويًا للعامل المصري في الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم العمل على تسجيل العمالة المصرية في الخارج، وأن الهدف منها رعاية العامل المصري في الخارج.

وكشف وزير القوى العاملة أن معرفة المصريين في الخارج يسمح للجهات المختصة في تقديم كافة سبل الرعايا، وتحصيل حقوقهم، عبر التواصل الكامل معهم، من خلال قاعدة بيانات تتتيح التواصل عبرها.

وأوضح محمد سعفان أن اليوم الجمعة هو اليوم الأول لتسجيل العمالة المصرية في الخارج، موضحا أن الدولة تعتمد على جزء كبير من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.