شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم غواصي الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، وعواقل قبيلة العزائم في الاسكندرية، فريق الغواصين بمنطقة الضبعة، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد المجهود الذي بذلوه في انتشال ضحايا حادث غرق مركب عائلة مطيريد في بحيرة مريوط الشهر الماضى وراح ضحيته 14 شخص.

وشارك في التكريم، الشيخ فوزي عبدالله وصابر رفاد المرشح السابق لمجلس الشيوخ،كما تم تكريم عدد كبير من الغواصين ممن شاركوا في حادث بحيرة مريوط، وهم، عبدالرسول صافي، وحمادة ناجي ذكري، وشريف فرحات الصريحي، وأسامة القريضي، وفتحي عوض داوود، وعيسى محمد شرارة، وعبدالكريم عيسى محمد، وناجي معدول شرارة، وعبدالمولي حبيب معدول، وعبدالسلام صابر أبوساطورة، وأحمد عبدالكريم الكيخي، وهارون مشاظي طاهر، ومشري مستور مشري، وحمدي مشري مستور، وعمران برنس عبدالسلام، وصبحي يوسف الجالي، وعبدالنبي صالح الجالي، وإبراهيم سبيتة مبروك، وعطية منعم عبدالسلام، ومحمد فرحات عوض، وداوود فرج عبدالجواد، وحويج سعد مساط، وأحمد فتح الله مساط، وراضي ابراهيم عبدالحليم، وسعيد إبراهيم عبدالحليم، وإدريس مهدي برنس.

وأهدى الحضور الغواصين المكرمين شهادات تقدير.

كان مركب يقل 20 شخص من عائلة مطيريد في الاسكندرية، تعرض للغرق أثناء القيام برحلة «زردة» الشهر الماضى وراح ضحيته 14 وفاة و6 مصابين.

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)

تكريم غواصين الضبعة المشاركين فى انتشال ضحايا حادث غرق مركب مريوط فى الاسكندرية (صور)