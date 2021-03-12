شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج العام» تنجح في إجراء ولادة قيصرية عاجلة لمصابة بكورونا حامل في توأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مستشفي سوهاج العام في إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة، لسيدة مصابة بكورونا وحامل في توأمين، وتم وضع الام والاطفال تحت الملاحظة حاليا.

يتردد على المستشفى حوالي ٢٥٠٠ مريض يوميا بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى متوسط 650 حالة يومياً بقسم الاستقبال، وتضم المستشفي 4 مبان كبيرة، مكونة من بدروم، وأرضى و4 أدوار علوية، والمستشفى بها 370 سرير، و13 سرير مرضى بقسم الاستقبال، وعدد 34 ماكينة غسيل كلوى تعمل بصفة منتظمة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب هيكل مدير عام المستشفي«ان المستشفي تقوم بتقديم كافة الخدمات الطبية من الاستقبال والطوارئ، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأنف والأذن، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، النساء والتوليد، الباطنة العامة، العصبية والنفسية والمناظير، وعناية قلب ومخ واعصاب وعنايه مركزة.

وتابع هيكل، ان ذلك بالتعاون مع فريق الادارة المعاون له، وانه يوجد قسم خاص لطب الأطفال، العلاج الطبيعى، الجلدية، الأمراض الروماتزمية، عناية مركزة للقلب، العناية المتوسطة للأمراض الباطنة، عناية متوسطة للأطفال، بالاضافة إلى قسم كامل لعزل لتقديم خدمات علاج فيروس كورونا ب ٦٠ سرير منهم ٣٩ سرير رعاية، موضحا ان المستشفي تقوم بتقديم الخدمة الطبية لحالات الكورونا بالاضافة إلى الامراض المصاحبة لها.

وأضاف مدير عام المستشفي، أنه تم تشغيل نظام الباكس للأشعة والذى يعنى وجود المريض بقسم الأشعة وفى نفس اللحظة تظهر الأشعة بقسم الاستقبال وبالعيات الخارجية، بالاضافه إلى المعمل الباثوليجي وبنك الدم وكذا قسم الاشعة الذي يقوم بتقديم كافة خدمات الاشعة.

وقالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل المساعد، موضحة أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يذكر ان الفريق الطبي شمل المعالج شمل كلا من الدكتور محمد حسانين اخصائي النساء والتوليد والدكتورة اسراء صلاح طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور مينا سمير اخصائي التخدير، والدكتورة جيهان محمد اخصائي المبتسرين، والدكتور حسن ابراهيم مشرف العزل بالمستشفي، ومن التمريض محمد اشرف، وعبدالحليم واميرة حسن.