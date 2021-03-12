شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد محصول البطاطس بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال زيارته لمركز الفرافرة، اليوم، حصاد محصول البطاطس بأحد المشروعات الإستثمارية المقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان.

وأشاد الزملوط بجودة المحصول الذي تبلغ إنتاجية الفدان منه ١٩ طن من أجود أصناف البطاطس التي تستخدم في الصناعة، كما التقي بالعاملين بالمشروع البالغ عددهم ٦٠ عامل.

جدير بالذكر أن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول البطاطس يبلغ ٧٨ ألف فدان على مستوي المحافظة