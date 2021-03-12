شكرا لقرائتكم خبر عن «جمهورية شبين» يفوز على «النصر» برباعية مقابل هدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن ياسر رضوان فوز كبير على النصر باربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد جامعة المنوفية في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثانية لدوري الممتاز ب.

تقدم النصر بالهدف الاول في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه الافريقي بابا فاي وادرك جمهورية شبين هدف التعادل عن طريق احمد الدماطي في الدقيقة 32 من ضربة رأس رائعه ثم يحرز النصر الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق حسام صلاح ليحقق جمهورية شبين لاثه اهداف متتاليه عن طريق احمد الدماطي في الدقيقة 82 ثم الهدف الثالث عن طريق اكرم عبدربه من ضربة جزاء ثم ينهي السيد شعبان الاهداف في الدقيقة 92

يذكر ان الفوز رفع رصيد جمهورية شبين إلى 22 نقطة بالمركز الثامن وتجمد رصيد النصر عند 19 نقطة بالمركز الثاني عشر.