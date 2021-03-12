شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الجمعة في إعادة الهدوء إلى قرية العتمور بحري بمدينة كوم إمبو بعد إصابة شخصين في مشاجرة وقعت بين عائلتين، حيث فرضت اجهزة الامن كردون أمني بمحيط المشاجرة والقبض على أطراف المشاجرة.

وكان بلاغا وصل إلى مركز شرطة كوم امبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي الرزيقات وخزام بقرية العتمور بحري بسبب خلافات وقعت بين عدد من شباب العائلتين .

انتقلت قوة أمنية من مباحث كوم امبو وتمكنت من السيطرة على الوضع وتبين إصابة كلا من احمد ر وشقيقه سعد، بطلق ناري واصابة رمضان س بجرح قطعي بالرأس.