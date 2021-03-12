شكرا لقرائتكم خبر عن حل مجلس إدارة مركز شباب القصير بالبحر الأحمر.. وإحالته للنيابة بتهمة إهدار المال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القرار رقم 39 لسنة 2021 قرارًا يتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب القصير بمحافظة البحر الأحمر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق لإهدار المال العام وارتكاب مخالفات مالية قيمتها أكثر من مليوني و350 ألف جنيه.

كانت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات كشفت مخالفات مالية وإدارية وإهدارًا للمال العام بقيمة حوالى مليوني و350 ألف جنيه.

وكشف تقرير اللجنة المخالفات التي شابت عمليتي رفع كفاءة سور مركز شباب القصير وإعادة تشييده وبناء دورات للمياه وتلاعب المختصين في ترسية العملية لمقاول ليس له حق الترسية بفارق مبلغ 32615 جنيهًا عن المقاول المستحق، وإنشاء دورين نزل للشباب دون ترخيص بقيمة 540 األف جنيه وصورية.